Российский рубль стал популярной валютой в Мелитополе

Мелитополь перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Это повлияло на популярность российского рубля. Спрос на основную валюту РФ вырос, сообщило РИА «Новости».

Администратор одного из обменных пунктов Мелитополя рассказал об основных валютах, которые используют жители города.

«Спрос на рубли повысился. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда. Пока в основном ходит гривна. Но, скорее всего, это временно. Не все сразу», — сказал он.

Также администратор отметил, что власти и жители города активно восстанавливают контакты с Крымом. Эти связи разрушились в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России.

На оплату в рублях перешла часть автозаправок. Один литр бензина АИ-95 стоит около 80 рублей. Топливо с октановым числом 92 можно купить примерно за 78 рублей. Некоторые заправочные станции принимают оплату в валюте обеих стран. Сотрудник одной из таких АЗС поблагодарил Россию «за исправные поставки топлива».