Российский рубль показал рост к доллару и евро

Российская валюта показала рост к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 10:05 по столичному времени в среду, 30 сентября.

Уточняется, что в 10:00 курс доллара повысился на 0,31% - до 79,32 рубля. Вместе с тем курс евро прибавил 0,15%. Его стоимость составила 93 рубля, информирует «Газета.ru».

К 10:05 по московскому времени рубль начал расти по отношению к доллару и евро. Доллар снизился на 0,18% — до 78,93 рубля, а курс евро опустился на 0,2% - до 92,69 рубля.