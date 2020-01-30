Российский рубль и казахстанский тенге могут стать лидерами валют в этом году: мнение эксперта

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, согласен с Ващенко. По его словам, заметен приток к фондам, инвестирующим в российские акции.

«С одной стороны, мы видим крепкий рубль — это помогает инвестиционной активности. С другой стороны, это означает, что при таком крепком рубле у нас снижаются доходы от экспортеров. Собственно, здесь уже вопрос о том, каким будет оптимальный баланс между поощрением инвестактивности и торможением экспорта», — заявил эксперт.

Специалисты не советуют в этом году покупать африканскую и латинскую валюты. Гонконгский доллар тоже лучше обойти стороной: он может стать «жертвой» протестов.