Российский миллиардер назвал три способа инвестиций одного миллиона рублей

Один миллион рублей может принести владельцу доход, если правильно его инвестировать. Три способа вложения этой суммы с разными рисками раскрыл в интервью РБК вице-президент ПАО «Лукойл» Леонид Федун.

Самым безопасным способом бизнесмен назвал депозитный счет в банке. Маленькие риски и низкий процент принесут совсем небольшой доход. При желании заработать больше нужно искать способы использования финансовых инструментов.

«Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, поскольку они не облагаются налогом», — привел Федун второй способ умножения капитала.

Самой радикальной стратегией он назвал покупку акций российской компании. Но нужно выбрать момент, когда они начнут сильно терять в цене.

В качестве примера он рассказал о ситуации с ценными бумагами «Лукойла». В 2020 году на фоне падения цен на нефть и ограничений в связи с пандемией стоимость акций снизилась до 50 долларов. В данный момент цена на них выросла до 80 долларов.

«Купи по 50 долларов, продавай по 90 долларов — и будет тебе определенное счастье», — пояснил Федун. При этом он отметил, что в третьем случае существуют риски, что стоимость ценных бумаг может так и не подняться.

Предприниматель отметил, что начинающим инвесторам финансового рынка нужно помнить о существующей опасности потерять все свои вложения. В противном случае шансы заработать на бирже для них будут минимальными.