Деньги 12 апреля 2024, 06:30 Российский «Гугл» потребовал от американского Google вернуть дивиденды Управляющий Google в России потребовал от головной компании 10 млрд рублей РИА «Новости»

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Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский подал иск в Арбитражный суд Москвы и потребовал от Google International LLC вернуть выплаченные в 2021 году дивиденды на сумму 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Валерий Таляровский обратился в суд 10 апреля. Он обосновал свое требование тем, что компания «Гугл» на момент выплаты дивидендов находилась в плачевном состоянии. Google, по словам истца, принял решение о распределении прибыли, зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов.

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«На момент выплаты значительной суммы дивидендов <…> должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, <…> вывел из своего оборота около 10 миллиардов рублей», — заявил он.

Дивиденды в декабре 2021 года выплатили за счет прибыли 2015–2017 годов. Отданная Google сумма равнялась 32% балансовой стоимости российского подразделения по состоянию на конец 2020 года.

Весной 2022 года «Гугл» инициировал процедуру банкротства. Имущество и активы компании арестовали.