Российский госдолг приблизился к 20 триллионам рублей

По итогам первого квартала 2021 года государственный долг России увеличился на 741,3 миллиарда рублей. На 1 апреля он составил почти 19,7 триллиона рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Счетную палату.

Госдолг РФ за первые три месяца года увеличился на 741 290 400 рублей (+3,9%). По состоянию на 1 апреля он составил 19 681 692 600 рублей, или 17% от прогнозируемого в этом году объема ВВП.

Внутренний долг страны вырос на 683 миллиарда рублей (+4,6%), до 15,434 триллиона. Его доля в общем объеме госдолга поднялась с 77,9% до 78,4%.

Внешний долг государства на 1 апреля снизился на 598,3 миллиона долларов (-1,1% по сравнению с 1 января) и составил 56,1 миллиарда долларов. В рублях внешний долг увеличился на 58,3 миллиарда рублей (+1,4%), до 4,247 триллиона рублей.

Гособлигации с постоянным доходом (ОФС-ПД) и сроками погашения в 2021–2044 годах преобладают в структуре внутреннего долга РФ. Их доля составила 59,8%.

Бюджетные расходы на обслуживание госдолга за первый квартал года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 238,5 миллиарда рублей.

Счетная палата ранее назвала средний размер страховой пенсии по старости в России. По состоянию на 1 января этого года она составила 16 789 рублей.