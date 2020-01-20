Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

За год, согласно оценке издания, ЕС увеличил общие закупки газа на 8%, до 422,6 миллиарда кубометров.

При этом Норвегия и Алжир, традиционно конкурирующие с «Газпромом» в регионе, сократили поставки: Норвегия на 6,3%, до 119,2 миллиарда кубометров. Экспорт Алжира упал на четверть, до 32,5 миллиарда кубов. В обоих случаях снижались поставки по газопроводам, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) немного увеличился.

«Газпром» за прошлый год, хотя и нарастил экспорт в Европу в абсолютном выражении, однако потерял в поставках СПГ, в том числе «Новатэку».

Общие поставки сжиженного газа в ЕС за год выросли на 87%, до 106 миллиардов кубометров. Крупнейшим поставщиком остался Катар, чьи поставки выросли на 48%, до 29,5 миллиарда кубометров. На втором месте российский СПГ. Третье заняли американские производители газа, увеличившие экспорт в Европу более чем в пять раз, до 17,5 миллиарда кубометров.