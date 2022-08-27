Российский Forbes приобрел домен Billions.ru

Российская версия Forbes приобрела домен Billions.ru для реализации проекта-сателлита. Об этом рассказал ТАСС директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.

От отметил, что издание не планирует в ближайшее время переходить на другой домен или менять название.

«Эта история идет под проект-сателлит. Мы не планируем в ближайшее время менять название или переходить в какую-то другую сущность», — сказал Заявил Озман.

Таким образом он ответил на вопрос, связано ли приобретение интернет-адреса с запасным планом на случай отзыва лицензии со стороны американских партнеров. Директор развития также заверил, что команда Forbes продумала решения «на все случаи жизни».

Ранее главный аналитик центра TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал информацию о том, что на Московской бирже количество частных инвесторов достигло более 20 миллионов, а также объяснил, стоит ли сейчас играть на бирже. Он считает, что массово скупать российские и иностранные акции сейчас не следует, поскольку во всем мире начинается экономический спад.