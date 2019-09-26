Российский эквивалент «Википедии» обойдется в 2 млрд рублей

Информация о размере финансирования получена из проекта федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов.

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии» Подробнее

В документе, который появился на портале проектов нормативно-правовых актов, в 2020 году размер субсидии ОАО «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» составит почти 684,5 миллиона рублей. В 2021 году планируется выделить около 833,5 миллиона, в 2022 году — почти 170 миллионов.

В этом году на создание российской альтернативы «Википедии» уже выделено 302,2 миллиона рублей. Следовательно, реализация проекта обойдется стране в 1 миллиард 989 миллионов 304 тысячи рублей. Ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец пояснил, что реализация проекта началась 1 июля. Завершение запланировано на 1 апреля 2022 года.

Субсидирование из бюджета будет потрачено на оплату сотрудникам издательства, которые занимаются созданием общенационального портала, а также на их профессиональное обучение, аренду недвижимости и техсредств, оборудования и программного обеспечения, содержание производственного комплекса, покупку периодически изданий и литературы, оплату доступа к некоторым интернет-ресурсам. Кроме этого, деньги пойдут на оплату лицензий, договоров авторского права, медиаконтента, оплату услуг фотографов в театрах и музеях, использование архивов.