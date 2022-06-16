Российский экономист заявил, что глобальная рецессия гарантировна

Глобальная рецессия или крайне низкий экономический рост в ближайшие кварталы гарантированы. Об этом заявил РИА «Новости» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он отметил также, что долговой кризис маловероятен из-за того, что наблюдающаяся высокая инфляция обесценивает госдолг.

«Рецессия или, как минимум, очень низкий рост в ближайшие кварталы практически гарантированы. Долговой кризис маловероятен именно потому, что госдолг хоть и высокий, но длинный и по очень низким ставкам — высокая инфляция его обесценивает, а уровень корпоративного и банковского долга в последние годы снижался», — сказал экономист.

В 2022 году на российскую экономику обрушились беспредентные санкции Запада в связи с проведением спецоперации на Украине. На этом фоне власти страны ожидают спада ВВП. Наиболее жесткий прогноз у Центробанка: в апреле регулятор предполагал, что снижение составит 8-10%.

По мнению Табаха, мировая рецессия может привести к обвалу цен на российский экспорт, что в настоящее время представляет собой основной риск ухудшения ситуации в экономике.

«Однако пока более вероятным выглядит сильно меньшее снижение ВВП в первую очередь за счет „чистого экспорта“ — уже полгода бурный рост цен и вызванный неэкономическими причинами резкий спад импорта — и госрасходов», — отметил экономист.

Он добавил, что на потреблении граждан это скажется не слишком сильно, поскольку ВВП является показателем, ориентированным на крупные компании и государства.