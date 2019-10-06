Российский бизнесмен бросил в толпу $20 тысяч. Он назвал это «кэшбэком для зрителей»

В своем выступлении миллиардер рассказал, что в детстве отец дал ему один доллар и посоветовал приумножить его, а потом передать другому. После того как Рыбаков сколотил свое состояние, он решил поделиться со своими зрителями. Он лично подписал каждую купюру и написал на ней «x10» (умножь на 10).

Сам Рыбаков объяснил, что он рассчитывает на то, что каждая брошенная им купюра станет началом большого пути для остальных предпринимателей, которые пришли на форум.

«Я — инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства — ему их не жалко. Это трезвый расчет. При этом, за час своего выступления я заработал 200 тысяч долларов — это самый высокий гонорар, который получали спикеры международного уровня из России за выступление на бизнес-форумах», — пояснил он.

По его словам, если хотя бы половина зрителей, которая поймала его деньги сможет приумножить их, то будет уже хорошо. А остальные просто получили свой «кэшбэк» за билеты.

«Этот билет — символическая открывашка начала пути для человека, кому он достался. Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными, как и я», — пояснил он.

Часть своего гонорара Рыбаков намерен отправить на поддержку лучших школьных команд и учителей. Он уже стоит за организацией и финансированием нескольких конкурсов для одаренных детей и школ. В частности, его ежегодная именная премия Rybakov Prize составляет один миллион долларов.