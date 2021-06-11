Российский бизнес снизил свой пессимизм до минимума

Пессимизм руководителей российских компаний упал до рекордно низкого уровня. Сейчас этот показатель составляет 4%, что является абсолютным минимумом за все время исследований с начала 2015 года.

Подъем крупного бизнеса связан с прохождением острой фазы пандемии коронавируса. Предприниматели увидели, что и в таких условиях можно продолжать работать, сообщил РБК со ссылкой на опрос аудиторско-консалтинговой компании Deloitte.

По данным исследования, 56% опрошенных в СНГ финансовых директоров настроены оптимистично и верят в перспективность своих компаний. Главными рисками, по их мнению, являются геополитика и колебания курсов валют. Опасений, связанных с пандемией, уже нет.

Бизнесмены убедились, что даже в условиях локдауна можно перестроиться на новые рельсы и продолжать функционировать. Сейчас о жестких ограничениях речи уже не идет. К тому же обнадеживает кампания по вакцинации.

Таким образом, по мнению экспертов Deloitte, на отечественном рынке уже произошел перелом в векторе влияния со стороны пандемии, поэтому коронавирус перестал быть больше ключевым драйвером развития российского бизнеса. В целом компании успели адаптироваться к высокому уровню неопределенности.

Вместе с тем, по мнению специалистов инвестиционной компании «А1» и Московской школы управления «Сколково», после окончания «пандемического режима» российский бизнес достиг рекордного уровня конфликтности.