Российские собственники торговых центров начали избавляться от данных объектов недвижимости и продавать активы. В апреле число предложений подобного рода выросло в два-три раза в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, покупателям представили порядка сотни объектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Как правило, при продаже речь идет о торговом центре площадью от 10 до 50 тысяч квадратных метров.

По словам экспертов, желание избавиться от актива у владельцев ТЦ стало возникать после того, как упал трафик. Это произошло в связи с тем, что 30-40% арендаторов в стране приостановили свою работу.

«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30–40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился», — рассказал глава Союза ТЦ Булат Шакиров.

Он также отметил, что уменьшилась сумма арендной платы из-за общего изменения схемы оплаты. Раньше сумма оплаты составляла определенный процент от выручки магазина. Сейчас же арендаторы, приостановившие работу, платят фиксированную сумму. Такая финансовая модель торговым центрам подходит слабо.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что ситуацию можно компенсировать тремя путями: привлечение брендов из дружественных стран (Китай, Турция), развитие сети отечественных производителей или стимуляция потребительского спроса за счет господдержки населения.