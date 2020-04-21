Российский бензин стали продавать на бирже ниже себестоимости

За прошлую неделю цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась почти на 11% или на 4,2 тысячи рублей за тонну. 20 апреля этот сорт торговался по 35,77 тысячи за тонну при стоимости производства, включая выплаты в бюджет, 38,07 тысячи.

Таким образом, на каждой тонне бензина АИ-92 компании получали чистый убыток 2,3 тысячи рублей.

К удешевлению топлива привело резкое падение спроса на фоне карантина по коронавирусу. По данным VYGON Consulting, главная причина продажи бензина ниже себестоимости — выплата нефтяниками дополнительных денег в бюджет из-за действия демпфирующего механизма. Если в январе платить приходилось по 100 рублей за тонну, то теперь — более 17 тысяч.