Российских YouTube-блогеров успокоили насчет налогов в США

Между Россией и Соединенными Штатами действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Именно поэтому YouTube-блогерам из РФ не надо отчислять за океан процент от своего заработка на платформе. Об этом сообщила газета «Известия».

Американская компания Google обложила налогами блогеров из других стран. Это не коснется россиян при условии, если они заполнят специальную форму и направят документ в Google в электронном виде, напомнили в ФНС. Тем самым блогеры подтвердят, что они налоговые резиденты России. Если этого не сделать, то американская компания автоматически обложит их доходы налогом по ставке до 24%.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов рассказал изданию, что если блогер зарегистрирован как самозанятый, то в России он должен платить налог, который в список соглашения со Штатами не входит. Это значит, что положения договора на него не распространяются.

«В этой ситуации он (самозанятый блогер — прим. ред.) должен будет платить налог в США», — объяснил Ушкалов.

В компании Google задумались о налогообложении доходов блогеров, которые работают на YouTube, в марте 2021 года. Тогда специалисты предположили, что многие авторы роликов из-за этого решения просто уйдут на другие платформы.