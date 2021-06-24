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    24 июня 2021, 09:06

    Российских YouTube-блогеров успокоили насчет налогов в США

    Андрей Иванов

    Между Россией и Соединенными Штатами действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Именно поэтому YouTube-блогерам из РФ не надо отчислять за океан процент от своего заработка на платформе. Об этом сообщила газета «Известия».

    Российских YouTube-блогеров успокоили насчет налогов в США

    Американская компания Google обложила налогами блогеров из других стран. Это не коснется россиян при условии, если они заполнят специальную форму и направят документ в Google в электронном виде, напомнили в ФНС. Тем самым блогеры подтвердят, что они налоговые резиденты России. Если этого не сделать, то американская компания автоматически обложит их доходы налогом по ставке до 24%.

    Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов рассказал изданию, что если блогер зарегистрирован как самозанятый, то в России он должен платить налог, который в список соглашения со Штатами не входит. Это значит, что положения договора на него не распространяются.

    «В этой ситуации он (самозанятый блогер — прим. ред.) должен будет платить налог в США», — объяснил Ушкалов.

    В компании Google задумались о налогообложении доходов блогеров, которые работают на YouTube, в марте 2021 года. Тогда специалисты предположили, что многие авторы роликов из-за этого решения просто уйдут на другие платформы.