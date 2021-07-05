Российских пенсионеров предложили освободить от части налогов

Освободить неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам предложила фракция КПРФ. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Госдуму.

В пояснительной записке авторы инициативы напомнили, что с 1 января 2021 года налогом облагается доход с банковских вкладов, превышающих один миллион рублей. При этом платить его придется только тем, если общая сумма превышает базовый показатель, установленный Центробанком по ключевой ставке на начало налогового периода.

Таким образом, доход по вкладам в 2021 году не попадет под налогообложение, если общая сумма составила 42,5 тысячи рублей. С превышения придется заплатить налог.

Депутаты отметили, что принятый закон об НДФЛ на доходы с банковских счетов не учитывает интересы неработающих пенсионеров.

Законопроект предлагает скорректировать норму закона и облагать налогом только те вклады, чьи владельцы получают доход в размере 12 размеров прожиточного минимума для пенсионеров. То есть речь идет о сумме 120 264 рубля.

Платить налог с доходов от банковских накоплений россияне начнут только в 2022 году. Подавать декларацию в налоговую инспекцию вкладчикам не нужно. Расчет проведут автоматически по данным от банков.