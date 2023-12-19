Деньги 19 декабря 2023, 17:57 Российских пенсионеров и льготников освободят от комиссии при оплате ЖКХ Банки с 1 июля отменят комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников РИА «Новости»

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Комиссии за проведение оплаты жилищно-коммунальных услуг отменят для пенсионеров и льготных категорий россиян с 1 июля 2024 года. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс России. Текст предусматривает, что вознаграждение за перечисление средств при оплате услуг ЖКХ, а также пеней за просрочку не будет для россиян, которые нуждаются в социальной поддержке. Конкретные категории граждан определит правительство своим постановлением.

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Кроме того изменения внесут в закон «О банках и банковской деятельности». Поправка отменит право кредитных организаций брать комиссию за перечисление средств при оплате жилищно-коммунальных услуг. Новая норма не коснется «Почты России».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал несправедливыми комиссии при оплате услуг ЖКХ пенсионерами. Уже после выступления глава государства признался, что оговорился и имел в виду льготников. При этом он подчеркнул, что правительство все равно освободит от дополнительных трат всех российских пенсионеров.