Деньги 22 мая 2023, 18:43 Российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации Указ Путина обязал эмитентов евробондов в РФ выпустить замещающие облигации до 2024 года РИА «Новости»

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Российские юрлица, у которых есть обязательства по еврооблигациям, должны выпустить замещающие ценные бумаги до начала 2024 года. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, эмитенты — организации, выпускающие в оборот разные активы, в том числе ценные бумаги, — должны исполнить обязательства перед держателями еврооблигаций, чьи права учитывают российские депозитарии.

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Для этого юрлица обязаны до 1 января 2024 года разместить замещающие облигации. При размещении оплачивать ценные бумаги нужно будет еврооблигациями или деньгами с целевым использованием привлеченных средств для покупки еврооблигаций.

«Российские юридические лица, разместившие облигации, <…> вправе осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций неограниченное число раз», — уточнили в указе, который подписал Путин.

Объем замещающих ценных бумаг должен совпадать с объемом еврооблигаций, по которым эмитент не выполнил обязательства. Если же организация исполнила обязательства по еврооблигациям надлежащим образом до вступления указа в силу, выпускать замещающие бумаги она не обязана.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российские инвесторы вернули активы на сумму около 3 триллионов рублей. По словам руководителя ЦБ, этого удалось достичь в том числе за счет выпуска замещающих облигаций.