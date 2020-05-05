Российские зоопарки не стали брать кредиты на выплату зарплат

Океанариумы и зоопарки вошли в правительственный список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Государство предложило им налоговые каникулы, возможность получить отсрочку по банковскому кредиту, беспроцентные займы на выплату зарплат и другое.

Замдиректора Сочинского аквариума Жанна Зазина в беседе с изданием назвала безумием брать кредиты при отсутствии выручки. Также она отметила, что банки не берут животных в качестве залога, а других активов у ее бизнеса нет.

В Минкульте, в свою очередь, считают, что проблема кроется в недостаточной информированности бизнеса. Министр культуры Ольга Любимова обратилась к главам регионов с просьбой рассказать предпринимателям об имеющихся возможностях.