Российские заемщики поправили кредитное здоровье

Кредитный рейтинг россиян за этот год заметно улучшился. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) уверены, что это связано с введением Центробанком в 2019-м предельной долговой нагрузки и платы за этот риск.

Банки стали тщательнее отбирать клиентов, которые приходят за кредитами. Сами граждане при этом заметно улучшили свой персональный кредитный рейтинг. Снизилось количество просрочек по «плохим» долгам.

Лучше всего обстоят дела с кредитками — там сознательных граждан с хорошим кредитным рейтингом стало больше. По данным газеты «Известия», была снижена просрочка на срок более 90 дней с 12% до 8,5%.

Банки также сократили количество одобрений по потребительским кредитам с 33,4% до 28,1%. По ипотеке эта цифра упала с 65,4% до 62,1%, а по автокредитам с 46,5% в 2019 году до 31,4% в 2020-м.

Несмотря на хорошую динамику, все может измениться из-за лихорадки нефтяного рынка и коронавируса, считают эксперты.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не откажется от регулирования рынка ради роста спроса.

При этом ранее стало известно, что Банк России облегчит регулирование кредитных организаций. Банки спокойно продолжат выдавать ипотеку с небольшим первоначальным взносом и во время пандемии коронавируса. ЦБ будет брать ипотечные ценные бумаги в качестве залога.