Российские водители не получат дешевый бензин

По его словам, российские цены на бензин не связаны с мировыми котировками нефти.

«Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны. <…> Для цен на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались», — уточнил Алекперов, подчеркнув, что сейчас стоимость топлива в нашей стране стабильна.

По его словам, ситуация на мировом рынке может стать стабильной только при совместных усилиях России, США и Саудовской Аравии. По прогнозам Алекперова, прийти к балансу можно будет либо в течение 2020-го, либо в первой половине следующего года.

Кроме того, глава «Лукойла» отметил, что сложившаяся ситуация — это «идеальный шторм». По его словам, нефтяники уже переживали несколько крупных кризисов, но то, что происходит сейчас, побило их все по масштабности.