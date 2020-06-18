Российские власти не собираются вводить налог для богатых

Состоятельным россиянам пока не стоит переживать о повышенной ставке НДФЛ. Налог для богатых в правительство страны не обсуждали.

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков заявил РИА «Новости», что о введении какого-либо специального налогообложения для такой категории граждан речи не идет.

В РФ с доходов физических лиц удерживают 13%. По данным СМИ, в кабмине задумались о введении прогрессивной ставки. Россиянам, чей годовой доход превышает три миллиона рублей, ее якобы захотели поднять до 15%.

Мера, по версии прессы, принесла бы в бюджет дополнительно 60 миллиардов рублей. Полученные средства направили бы на борьбу с бедностью.

Источники уверяли, что администрировать подобный налог непросто, но появление прогрессивной шкалы налогообложения сейчас наиболее вероятно, чем раньше.

Некоторые парламентарии отнеслись к идее ввести налог для богатых положительно. В Совфеде назвали несправедливой плоскую шкалу налогообложения при большой разнице в заработных платах.