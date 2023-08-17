Деньги 17 августа 2023, 05:46 Российские власти не будут ужесточать валютный контроль «Ведомости»: российские власти договорились пока не ужесточать валютный контроль Freepik

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Российские власти не будут устанавливать нормативы продажи валютной выручки. Кабмин пока ограничился неформальными договоренностями с экспортерами об увеличении продажи валюты. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Меры по поддержке курса рубля президент России Владимир Путин обсудил на встрече с членами правительства и председателем Центробанка. Чиновники приняли решение пока не устанавливать нормативы продажи валютной выручки, а ограничиться неформальной договоренностью с экспортерами и мониторингом их действий.

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По данным издания, представители бизнеса согласились продавать больше выручки. Но если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время встречи объяснила решение повысить ключевую ставку усилившимися инфляционными рисками. По мнению главы ЦБ, правительству стоит подумать о повышении ввозных пошлин, чтобы снизить спрос на импорт, ставший одной из причин ослабления рубля.

По мнению Максима Орешкина — помощника президента России Владимира Путина — основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции стала мягкая денежно-кредитная политика Центробанка.