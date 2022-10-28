Российские торговые сети пожаловались на экономных покупателей | 360°

Деньги 28 октября 2022, 13:55 Российские торговые сети пожаловались на экономных покупателей NielsenIQ: производители товаров повседневного спроса испугались всеобщей экономии РИА "Новости"

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Торговые сети и производители товаров повседневного спроса опасаются сокращения оборота из-за того, что россияне перейдут в режим экономии. Такие результаты показало исследование компании NielsenIQ, сообщила газета «Коммерсант».

Специалисты опросили топ-менеджеров компаний из сектора FMCG (Fast Moving Consumer Goods) — как торговых сетей, так и производителей. Они выяснили, что 61% руководителей опасаются сокращения спроса в этом году, а 45% уверены, что рынок если и вырастет, то только за счет инфляции.

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За год доля тех, кто рассчитывает на увеличение оборота, сократилась с 77 до 50%. Еще 22% уверены, что выручка сохранится на прежнем уровне. В том, что объемы продаж уменьшатся больше чем на 5%, уверены 17% опрошенных, от 2 до 5% — десятая часть.

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Чаще всего топ-менеджеры жаловались на сокращение доходов потребителей. Так ответили 88% руководителей. Среди продавцов 57% обеспокоились сбоями поставок, 48% — изменением потребительских привычек в сторону экономии, 24% — тем, что люди в целом станут реже ходить в магазины.

Поставщики назвали другие риски. Для них на первом месте, 87%, проблемы с закупкой сырья и рост цен на него. Еще 48% предупредили о возможных сбоях в логистике, четверть — о дефиците запасов и мощностей.

Кроме того, на состоянии экономики скажется курс рубля. После летних рекордов в середине октября он начал снижаться, сообщил «Царьград». Телеканал перечислил главные факторы, которые повлияли на этот процесс.