Деньги 24 мая 2023, 03:25 Российские регионы получат 4 трлн рублей досрочно Глава ФНС Даниил Егоров рассказал об ускоренном поступлении налогов в бюджеты РИА «Новости»

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Бюджеты разных уровней смогут получать более трети всех поступивших денег раньше 30-го числа благодаря усовершенствованному механизму зачисления средств в рамках единого налогового счета (ЕНС). Для регионов общая сумма досрочных поступлений составит порядка четырех триллионов рублей в год, рассказал «Парламентской газете» глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

Госдума приняла законопроект, который меняет последовательность зачисления в рамках ЕНС подоходного налога 17 мая. Согласно документу, НДФЛ будут направлять в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке.

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«У нас много компаний много, которые платят налоги раньше срока. В этом случае деньги в региональные бюджеты приходят условно раньше», — пояснил руководитель ФНС.

Налоговики спрогнозировали, что объем таких «досрочных» платежей в бюджетную систему страны может составить более 30% от общего объема поступлений.

«Если у нас консолидированный бюджет страны 33 триллиона рублей, то 30% — это где-то в районе 10 триллионов. Если говорить о региональных бюджетах, примерно это будет в районе четырех триллионов рублей», — резюмировал Егоров.

Минфин РФ ранее сообщил, что ставку налога на доход для удаленных сотрудников, работающих из-за границы, оставили на прежнем уровне.