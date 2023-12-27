Деньги 27 декабря 2023, 09:28 Российские провайдеры начали поднимать цены на интернет «Известия»: в России в 2024 году подорожает домашний интернет Unsplash

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Цены на домашний интернет в России поднимутся в среднем на 5-15% в 2024 году. Об этом сообщило издание «Известия».

По данным компаний-провайдеров, стоимость интернета вырастет из-за закупки нового оборудования. По мнению руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, цены пришлось поднять, чтобы не снижать качество услуг. Он добавил, что провайдеры будут наращивать мощность и обновлять сети, а также закупать подорожавшее из-за санкций оборудование.

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«Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается», — объяснил эксперт.

По информации Минцифры, за пять лет стоимость проводного интернета поднималась максимум на 5% в год. Осенью 2023 года агентство TelecomDaily провело опрос и выяснило, что топ-менеджеры ожидают подорожания домашнего интернета в 2024 году. По данным исследования, цена этой услуги может вырасти на 10-15%.

Ранее СМИ сообщили о возможном подорожании продуктов питания из-за усложнения логистики. Цены в 2024 году поднимутся на кондитерские изделия, кофе, соки и некоторые виды молочной продукции.