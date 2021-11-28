Отцы в России охотнее дают детям деньги на карманные расходы, чем матери. Но при этом средние чеки у матерей оказались выше.

За 10 месяцев этого года 72% от суммы всех переводов на карты для подростков пришлось на отцов, а 28% — на матерей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование одного из российских банков.

Согласно представленной статистике, общая сумма, которую отцы перевели детям, оказалась в четыре раза выше, чем у матерей. При этом в банке отметили, что с января по октябрь этого года мамы перевели подросткам средств на сумму, которая оказалась выше прошлогоднего показателя на 239%. А у отцов он, наоборот уменьшился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Если смотреть статистику средних чеков одного перевода, то тут тоже лидируют мамы. В этом году они в среднем за раз переводили 3874 рубля, а отцы — 2621 рубля. В прошлом году ситуация была противоположная и разовые переводы у пап были выше, чем у мам.