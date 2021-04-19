Российские отели будут штрафовать за необоснованные цены

Ростуризм и ФАС подготовят разъяснения для российских отелей о штрафах за необоснованный рост цен на услуги. Об этом сообщила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, ее слова процитировал ТАСС.

Лысенкова выступила на совещании в Совете Федерации «О росте цен в средствах размещения в Российской Федерации, на авиационные и железнодорожные билеты и принимаемых мерах по недопущению их необоснованного завышения».

«Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке», — отметила она.

Чтобы пресечь возникновение таких ситуаций, Ростуризм и ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которыми будут наказывать за нарушения прав потребителей.

По словам Лысенковой, разъяснения направят всем классифицированным средствам размещения отдыхающих на территории страны.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась необоснованным ростом цен в гостиничной услуге в РФ. Всплеск стоимости отдыха начался из-за того, что пандемия закрыла для жителей заграничные курорты — отели страны воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы получить максимальную выгоду.