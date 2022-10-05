Российские налоговые отделения открылись в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях | 360°

Деньги 05 октября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российские налоговые отделения открылись в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях ФНС открыла свои отделения в новых регионах России

Читать 360tv в

Федеральная налоговая служба открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Пока новые офисы будут работать в основном как центры для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходный период.

Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход. Уже действующие компании автоматически включат в Единый госреестр юридических лиц.

Реклама

Компаниям дадут время до конца 2023 года на то, чтобы привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения: информацию о видах деятельности, участниках и так далее. Индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физические лица зарегистрируют автоматически на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. Информацию о наличии ИНН можно получить онлайн с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица».

Реклама

Для новых компаний и ИП, зарегистрированных в органах ФНС на территории новых субъектов России, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для юрлиц и предпринимателей, уже включенных в реестры новых регионов, пока продолжит работать существующая система налогообложения, а Налоговый кодекс РФ начнет действовать с 2023 года.

Все желающие смогут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, так и на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна как для действующего, так и для создаваемого бизнеса. Госпошлину платить не надо.

0 0 0 0 0 0