Российские миллиардеры в одночасье обеднели на 8,8 млрд долларов

Всего в числе «пострадавших» 97 человек — это бизнесмены, чье состояние оценивается минимум в один миллиард «зеленых». Среди них главы нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун — их безразмерные кошельки стали тоньше суммарно больше чем на три миллиарда долларов. Следует за ними глава «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние «похудело» на 613 миллионов долларов.

«Новатэковцы» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли 607 и 594 миллиона долларов каждый. А убытки совладельца UC Rusal Олега Дерипаски составили 528 миллионов долларов.

В первой десятке миллиардеров нашелся всего один, кто смог даже заработать на мировой просадке нефтяных цен. Им стал Сулейман Керимов. Его семья владеет компанией по добыче золота «Полюс». Этот ценный металл — защитный актив, и во время финансовых передряг инвесторы активно в него вкладываются.