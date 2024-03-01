Деньги 01 марта 2024, 11:05 Российские миллиардеры стали еще богаче с начала 2024 года Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2024-м выросло более чем на $11 млрд РИА «Новости»

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Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 11,084 миллиарда долларов с начала 2024 года. Такие данные привело агентство Bloomberg в своем Billionaires Index, рассчитанном на основе стоимости акций компаний.

В рейтинге указали, что с января сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 3,86 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена увеличилось до 22,7 миллиарда.

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Богаче стал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он стал богаче на 2,08 миллиарда долларов, а его состояние достигло 23 миллиардов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал с начала 2024 года 1,49 миллиарда долларов. Состояние предпринимателя выросло до 25,4 миллиарда.

Самые крупные убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко. Его состояние снизилось на один миллиард долларов — до 13,2 миллиарда.

Ранее двое бизнесменов, входивших в список Forbes, отказались от российского гражданства. Этими предпринимателями стали основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Теперь у обоих осталось только киприотское гражданство.