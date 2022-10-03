Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов | 360°

Все новости

Подмосковье

03 октября 2022, 20:31

Водовод к деревне Тимохово построят в Богородском округе до конца года

Спецоперация

03 октября 2022, 20:30

Жители Кременной начали уезжать в ЛНР

Реклама

Власть

03 октября 2022, 20:21

Мэр Воркуты объяснил слова о «пилящих» женах и мобилизации

Подмосковье

03 октября 2022, 20:20

Несколько педагогов прошли в финал муниципального конкурса в Балашихе

Спорт

03 октября 2022, 20:20

Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ

Подмосковье

03 октября 2022, 20:18

Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье

Власть

03 октября 2022, 20:04

Медведев напомнил о диверсиях США на трубопроводе и нефтехранилище в Никарагуа

Деньги

03 октября 2022, 19:58

Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов

Знаменитости

03 октября 2022, 19:50

Таинственное «исчезновение» или пиар-ход. Что известно об истории с «пропажей» певца Легостаева

Деньги

03 октября 2022, 19:58

Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов

Bloomberg: состояние российских миллиардеров сократилось на 94 миллиарда долларов

Читать 360tv в

Российские миллиардеры потеряли около 94 миллиардов долларов с начала 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Месяц назад потери были почти в два раза меньше. Они оценивались в 54 миллиарда.

Больше всех потерял основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние уменьшилось на 60,8%, или на 11,2 миллиарда долларов. На втором месте — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого к началу октября сократилось на 34%, или почти на десять миллиардов долларов.

Реклама

Тройку лидеров по снижению состояния закрывает предприниматель Геннадий Тимченко, акционер газовой компании НОВАТЭК. Его состояние сократилось на 9,6 миллиарда долларов. Это минус 43% относительно начала этого года.

Реклама

Среди богатейших россиян, по данным агентства, есть и те, кто увеличил свои накопления. В плюсе оказался бенефициар «Фосагро» Андрей Гурьев, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и старейший партнер Алишера Усманова Андрей Скоч.

Авторы:

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама