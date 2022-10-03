Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов | 360°

Деньги 03 октября 2022, 19:58 Поделиться Telegram

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Viber Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов Bloomberg: состояние российских миллиардеров сократилось на 94 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Российские миллиардеры потеряли около 94 миллиардов долларов с начала 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Месяц назад потери были почти в два раза меньше. Они оценивались в 54 миллиарда.

Больше всех потерял основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние уменьшилось на 60,8%, или на 11,2 миллиарда долларов. На втором месте — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого к началу октября сократилось на 34%, или почти на десять миллиардов долларов.

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Тройку лидеров по снижению состояния закрывает предприниматель Геннадий Тимченко, акционер газовой компании НОВАТЭК. Его состояние сократилось на 9,6 миллиарда долларов. Это минус 43% относительно начала этого года.

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Среди богатейших россиян, по данным агентства, есть и те, кто увеличил свои накопления. В плюсе оказался бенефициар «Фосагро» Андрей Гурьев, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и старейший партнер Алишера Усманова Андрей Скоч.

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