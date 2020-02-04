Российские миллиардеры резко обеднели за прошедший месяц

За прошедший январь состояние российских миллиардеров резко уменьшилось на 7,77 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), это намного больше, чем средний рост их состояния за 2019 год. В рейтинге пять сотен имен самых богатых людей планеты, из которых 23 — из России. Индекс оценивает стоимость компаний, долями в которых владеют предприниматели.

В январе прибыль увеличили лишь владелец «Норникеля» Владимир Потанин (на 1,44 миллиарда долларов) и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (на 600 миллионов). Его состояние на данный момент оценивается в 22,9 миллиарда.

При этом совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон потерял 2,46 миллиарда долларов, став третьим в рейтинге с 22,1 миллиардами. За ним сразу расположился бенефициар группы НЛМК Владимир Лисин, который также обеднел на 867 миллионов. Его состояние сейчас насчитывает 20,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что за декабрь прошлого года российские миллиардеры стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что стало рекордом последних четырех лет.