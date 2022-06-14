Российские металлурги понесут убытки из-за снижения цен на сталь

На фоне укрепления курса рубля и снижения спроса сталь и стальной прокат в России подешевели с начала года на 40%. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Русмет».

Стоимость горячекатаного металла опустилась с 77 до 46,3 тысячи рублей за тонну, арматуры — с 70 до 41,1 тысячи рублей. В начале года котировки на горячекатаный металл на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае составляли 749 долларов за тонну, или порядка 55,7 тысячи рублей по действующему тогда курсу, арматуры — 712 долларов или 55,5 тысячи рублей за тонну на базисе FOB в Турции.

Цены опустились благодаря укреплению курса рубля, снижению спроса на металл и усилению конкуренции на внутреннем рынке на фоне санкций Евросоюза. В связи с этим летом 2022 года металлургам грозят убытки и низкая загрузка мощностей.