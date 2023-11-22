Деньги 22 ноября 2023, 07:40 Российские магазины пополнят 23 зарубежных бренда одежды, обуви, электроники и товаров для дома NF Group: 23 зарубежных бренда выйдут на российский рынок Unsplash

Читать 360tv в

На рынок России готовятся выйти 23 бренда товаров из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции. Однако часть тех, что пришли в 2023 году, уже закрылись, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на презентацию консалтинговой компании NF Group.

Больше трети, 35%, из 23 готовящихся выйти на российский рынок зарубежных брендов — иранские. На втором месте Китай — 13%. Еще по 9% придется на Белоруссию, Казахстан, Южную Корею, Турцию и ОАЭ. Из них 74% брендов представят одежду и обувь. Остальные привезут товары для дома, электронику, книги и сувениры.

Реклама

«Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов. <…> Большинство турецких брендов, вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись», — заявила региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Среди тех, что уже начали бизнес в России, большинство из Турции — 58%. На втором месте производители Белоруссии, на третьем — Эстонии. На них пришлись 16% и 8% экспортеров. В 63% случаев компании выпускали одежду и обувь.

Зарубежные производители ушли из России весной 2022 года, но некоторые вернулись под новыми названиями. Например, в апреле 2023 года в Москве открылся первый Maag — бывшая Zara.