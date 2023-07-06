06 июля 2023, 07:58
Российские магазины поднимут ценники на импортный алкоголь в июле — СМИ
«Коммерсант»: импортный алкоголь подорожает на 10% из-за ослабления рубля в июле
Россиян предупредили о том, что в июле цены на алкогольные напитки из-за рубежа подорожают из-за ослабления рубля. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке, знакомые с ситуацией.
Ожидается, что ценник поднимут на 10%. Эксперты заявили, что повышение цены плохо отразится на рекордном объеме поставок алкоголя в Россию. Российские производители вряд ли смогут использовать сложившееся положение дел себе во благо.
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Представители Московской пивоваренной компании (МПК), которая работает с брендами Peroni и Tsingtao, собираются повысить цены на 6-8%. Simple Group тоже, скорее всего, это сделает. Однако президент группы Максим Каширин отметил, что «не было и не планируется глобального повышения цен на ассортимент». При этом подорожание некоторой продукции может прозойти «в случае поставок по новым ценам от поставщиков».
Накануне курсы евро и доллара достигли своего максимума, начиная с марта 2022 года. За европейскую валюту давали больше 99 рублей, за доллар — 91,6 рубля.
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