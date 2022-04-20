Российские компании смогут рассчитываться криптовалютой с дружественными странами

ФНС заявила, что российские компании смогут вести расчеты с зарубежными партнерами в криптовалюте. О проработке такого документа сообщили «Известия».

Впервые инициативу прописали в комментариях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте». ФНС предложила внести в проект пункты, которые легализуют использование цифровых денег для расчетов с дружественными странами.

«Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте», — дополнили законопроект Минфина представители ФНС.

В налоговом ведомстве считают, что подобный шаг улучшит товарообмен между Россией и странами, в которых криптовалюту уже легализовали. Государства при этом не должны являться «недружественными».

Руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов заявил, что для использования цифровых денег в качестве расчетов по международным сделкам достаточно обоюдного признания криптовалюты. Также он отметил, что такой вариант оплаты товаров и услуг могут посчитать способом обхода антироссийских ограничений. Башкатов напомнил, что ЕС в пятом пакете санкций запретила рассчитываться с РФ в криптовалюте.