28 июля 2023, 20:07
Российские компании смогут получить статус резидента ОЭЗ в 3 раза быстрее
Российский бизнес сможет стать резидентом особой экономической зоны за 15 дней вместо 40, либо за пять дней в случае реализации импортозамещающих кооперационных проектов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на пленарном заседании Совета Федерации.
Верхняя палата парламента одобрила законопроект о совершенствовании регулирования ОЭЗ. Документ разработало Минэкономразвития России с целью оптимизировать схемы создания и управления особыми экономическими зонами, а также упростить получение инвесторами статуса резидентов.
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Теперь вместе с заявкой на получение статуса резидента компании будут подавать не объемные бизнес-планы, а краткий паспорт проекта и финансовую модель, отметил Вахруков. Кроме того, вводится механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ — договор о совместном производстве продукции.
«Его заключение позволит инвесторам еще быстрее получать статус резидента — за пять дней вместо 15», — пояснил заместитель министра.
В рамках договора о совместном производстве также освободят от НДС поставщиков, реализующих продукцию в ОЭЗ с применением свободной таможенной зоны. Вахруков обратил внимание, что при этом растет уровень ответственности инвесторов.
Выкупить землю резидент сможет только после выполнения условий соглашения, уточнил замглавы Минэкономразвития. В договор аренды с бизнесом вводится порядок распоряжения недостроенными объектами в случае утраты статуса резидента, сообщил заместитель министра
«Для добросовестного и ответственного инвестора это не станет нагрузкой, но общее качество и уровень реализуемых проектов поднимет», — заверил Вахруков.
Правительство столицы активно участвовало в проработке изменений в закон об особых экономических зонах, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, авторы инициативы постарались создать действенный механизм, позволяющий стимулировать дополнительное развитие ОЭЗ без административных преград и барьеров.
«На наш взгляд, одним из ключевых пунктов является то, что текущие поправки конкретизируют существенные условия соглашения об осуществлении деятельности резидентов ОЭЗ и дают возможность одностороннего расторжения договора с компаниями в связи с их недобросовестными действиями», — отметил Овчинский.
Кроме того, изменения позволят быстро принимать новых резидентов и запускать новые высокотехнологичные производства, подытожил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
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