Число компаний в России, которые ищут новых работников через знакомых, за прошедшие два года увеличилось вдвое — с 26 до 50%. Об этом говорят итоги исследования аналитического центра НАФИ.

Доклад организации оказался в распоряжении РБК. В нем также говорится о том, что организации стали чаще брать на стажировку студентов и выпускников вузов. Доля таких компаний увеличилась с 3 до 20%.

Директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова объяснила, что способы набора сотрудников изменились во время пандемии. Фирмы «стали чаще использовать бесплатные каналы рекрутинга, полагаясь на подбор через знакомых, текущих сотрудников, а также приглашая на стажировки молодых специалистов».

По ее словам, из-за финансовых потерь во время кризиса организации вынуждены были искать менее затратные способы привлечения новых кадров. К тому же рекрутинг через уже знакомых людей помогает в ограниченные сроки найти нужного работника с хорошими рекомендациями.

По финансовым соображениями компании чаще стали брать и студентов с выпускниками. Получается, что за небольшую плату фирмы пытаются найти перспективных специалистов.

Опрос прошел в ноябре 2020 года в 73 регионах России. В нем приняли участие 500 руководящих сотрудников малых и средних предприятий.