Российские издательства оценили потери из-за коронавируса

По данным сайта «Газета.ru», в сообщении говорится, что «ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки, то есть примерно 15 миллиардов рублей». Также в Союзе уточнили, что 60-70% компаний, связанных с книжной отраслью, скорее всего, объявят о банкротстве из-за отсутствия государственной поддержки.