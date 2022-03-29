Российские IT-компании освободили от проверок налоговой службы на три года

Федеральная налоговая служба России приостановила выездные проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Новая мера не распространяется на мероприятия, проводимые с согласия руководителей главных управлений или центрального офиса ФНС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФНС приняла решение об отмене проверок в рамках выполнения указа президента России и поручения Минфина по поддержке отрасли информационных технологий.

Начавшиеся до поручений налоговые проверки российских IT-компаний завершат в установленные сроки. Продление или перенос мероприятий не допускается, но налоговые инспекторы сохраняют за собой право на проведение дополнительных проверок.

Проведение мероприятий в отношении IT-организаций возможно только с согласия руководства вышестоящего налогового органа или главного управления Федеральной налоговой службы. Для назначения проведения мероприятия инспекторам необходимо направить мотивированный запрос.