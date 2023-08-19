Деньги 19 августа 2023, 00:15 Российские инвесторы подали в судна депозитарий Clearstream Российские инвесторы подали иск на 200 миллионов рублей к депозитарию Clearstream Pxhere

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Российские инвесторы подали коллективный иск к международному депозитарию Clearstream в Арбитражный суд Москвы. Общая сумма претензий к организации — около 200 миллионов рублей. Об этом сообщило адвокатское бюро NSP, которое ведет это дело, в своем Telegram-канале.

Юристы уточнили, что исковые требования касаются стоимости заблокированных активов и начисленных, но не полученных средств от погашения по облигациям, дивидендов, купонных выплат.

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Общий размер заблокированных активов Clearstream — 134 миллиона евро. Адвокатское бюро NSРпредлагает и другим инвесторам, чьи счета были заморожены, подключиться к коллективному иску.

По ожиданиям адвокатов, первое заседание по иску состоится в октябре этого года.

Ранее российские инвесторы подали коллективный иск к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank. Сумма претензий составляет 11,08 миллиона долларов, 850,44 тысячи евро, 696,81 тысячи фунтов, 206 тысяч франков и 6,56 миллионов канадских долларов.

В конце июня стало известно, что депозитарий Euroclear возобновил расчеты по бумагам российских компаний, которые не попали под санкции.