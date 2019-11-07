Российские химики заявили о намерении привлечь инвестиции в отрасль

По словам Любомудрова, огромный инвестиционный потенциал России в химической промышленности остается незамеченным. Множество команд химиков с интересными проектами не могут их реализовать из-за отсутствия финансирования.

«Чиновники их злорадно и цинично посылают по адресу… ФРП, где от них сразу требуют минимум 20% собственных средств, которых ни у кого нет», — объяснил он.

Любомудров рассказал, что Процессинговый центр Энергетического клуба ШОС и Союз химиков России пришли к варианту решения проблемы.

«Мы с академиком Глазьевым в рамках Всемирного Русского Народного Собора будем формировать стратегию „Россия — образ будущего 2050“ без либералов и их офшорных паразитов. Помогайте! Работа с заводами принесет вам и материальную пользу!» — заключил он.