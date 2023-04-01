Деньги 01 апреля 2023, 11:04 Российские депутаты сдали декларации о доходах Госдума сообщила, что все обязанные отчитываться о доходах депутаты сдали декларации РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы отчитались о полученных доходах. Российские парламентарии предоставили сведения профильной парламентской комиссии, сообщили в Telegram-канале ГД.

Председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам Отари Аршба уточнил, что парламентарии обязаны подать данные до 1 апреля.

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В перечень сведений, по которым отчитываются депутаты, входят данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Предоставляют они и информацию аналогичного характера в отношении супругов и несовершеннолетних детей.

Если депутат обнаружит в поданных данных неточности и ошибки, он вправе до 1 мая уточнить сведения.

Пресс-секретарь президента России Димитрий Песков отмечал, что все сотрудники администрации Владимира Путина сдадут декларации о доходах до 1 апреля. Публиковать документы в текущем году не будут.