Деньги 15 сентября 2023, 05:57 Российские бизнесмены увеличили вывод активов из Европы — СМИ Bloomberg: российские бизнесмены вывели из Европы в РФ активы на $50 миллиардов Pxhere

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Российские бизнесмены с февраля 2022 года вывели из Европы в Россию и дружественные страны активов на сумму 50 миллиардов долларов. Такую цифру озвучило агентство Bloomberg.

За последний месяц акционеры двух компаний — United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, — контролируемых Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили их редомициляцию с Кипра в Россию, указал RT.

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Такое решение позволит приумножить общую стоимость активов, переведенных в другие государства самыми богатыми россиянами с февраля прошлого года, «по меньшей мере, до 50 миллиардов долларов».

Семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и «сталелитейного магната» Виктора Рашникова перевели одними из первых, указали авторы статьи. В Россию их перевели из Швейцарии и с Кипра.

Ранее на постепенное возвращение в Россию многомиллиардных активов, которые ранее предприниматели вывели за рубеж, указал бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, медленно, но верно различными путями инвестированные средства возвращаются в РФ. Они, как заметил бизнесмен, могут стать «неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности».