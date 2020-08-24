Российские банки исчерпали запасы валюты

По состоянию на 1 августа запас валютной ликвидности российских банков достиг отрицательного показателя. Ее дефицит в банковском секторе отмечается впервые с сентября 2018 года, когда валюту выводили клиенты из-за угрозы санкций. Но сейчас банки расстаются с ней сами.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его данным, дефицит валюты в системе достиг 0,2–0,3 миллиарда долларов. В июле показатель снизился примерно на пять миллиардов, с начала года — на 15,5 миллиардов.

Аналитик назвал сложившуюся ситуацию пограничной, нулевой.

«Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет», — цитирует эксперта РБК.

На основе данных ЦБ в Райффайзенбанке сделали вывод, что банки нарастили валютное кредитование до общей суммы в 3,7 миллиарда долларов. Приток валюты от клиентов составил 0,6 миллиардов, в итоге получился отток валютной ликвидности на 3,1 миллиарда.

«Это не новая ситуация. Например, в сентябре 2018 года дефицит валютной ликвидности был 3,5 миллиарда долларов — в целом ничего страшного, если это будет кратковременная ситуация», — отметил Порывай. Он отказался считать положение критичным.

Влияние на рынок будет оказано только в том случае, если банки будут дольше находиться в состоянии дефицита валюты, и им придется восполнять ее запасы за счет продажи еврооблигаций. Их общий объем оценивается в 47 миллиардов долларов.

«Продажа евробондов в конечном счете может оказать давление на котировки российских бумаг и привести к росту стоимости валюты на локальном рынке», — сообщил Денис Порывай.

В начале августа эксперты назвали факторы, которые могут оказать давление на рубль, но усомнились в том, что они будут реализованы.