Российские банки заблокировали карты клиентов из-за утечки данных

Российские банки заявили, что утечка данных с карт произошла по вине интернет-магазина. Но в любом случае речь идет лишь о технических сведениях, с помощью которых нельзя совершать операции, карточки лучше перевыпустить.

В пресс-службе Сбербанка РИА «Новости» заявили, что знают о случившемся. Им пришло уведомление от платежных систем.

«Данных по картам Сбербанка России в утечке не зафиксировано, вместе с тем в числе карт, данные по которым присутствовали в утечке, были карты четырех клиентов зарубежных дочерних банков Сбербанка. Этим клиентам ничего не угрожает», — рассказали представители финансовой организации.

Райффайзенбанк проинформировал людей «о блокировке и необходимости перевыпуска карт». Банк «Санкт-Петербург» получил сведения о том, что в базе есть данные карт нескольких крупных банков, в том числе и его клиентов. Организация подчеркнула, что утечка произошла не по ее вине. Ответственность лежит на интернет-магазине.

«При этом речь идет о технических данных, которые не открывают доступ к счетам. На данный момент банк связывается со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, и блокирует карты в целях безопасности средств», — отметили в этом банке.

Там уточнили, что речь идет о бесплатном перевыпуске карт. В организации заверили, что финансовой безопасности людей ничего не угрожает.

Банк «Открытие» также подчеркнул, что в базе нет данных, которыми мошенники могли бы воспользоваться без участия клиента.

В Сбербанк указали, что полученные данные могут использовать для социальной инженерии. Поэтому там посоветовали предупредить клиентов и «усилить правила на антифрод системах».

Утром 27 августа РБК со ссылкой на ЦБ и Visa написал об утечке данных 55 тысяч банковских карт. Издание рассказало, что в Сеть попали сведения о клиентах интернет-магазин Joom. Он занимается доставкой товаров из Китая.

Ранее эксперт рассказал, что делать, если с карты два раза списали деньги за одну и ту же покупку.