Российские банки в пандемию стали реже выдавать кредиты

На фоне пандемии резко сократилось количество одобрений кредитов в России. Банки чаще отказывают потребителям из-за экономической неопределенности.

В 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян, сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Их число составило всего 33%.

Чаще отказ в прошлом году получали россияне по автокредитам. Количество отклоненных заявок с 2019 года выросло с 56,5% до 62%. Упал уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт до 31,2%.

Ипотечным заемщикам повезло больше. Количество одобренных заявок по сравнению с прошлыми годами, наоборот, повысилось до 71,3%. В Национальном бюро кредитных историй это связывают со снижением ипотечных ставок.

«В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки», — рассказал РБК директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Основным фактором снижения количества одобренных кредитов стала пандемия коронавируса. Однако это не единственная причина. По мнению Волкова, снижение показателей происходит из-за растущего с 2017 года необеспеченного кредитования. С 2019 года кредитные организации должны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки (ПДН) по методике регулятора.