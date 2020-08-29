Российские банки увеличили закупку валюты в 18 раз

«Такой объем мог быть приобретен, чтобы покрыть спрос клиентов на наличную валюту», — считают в ЦБ. Основными продавцами валюты выступали корпорации (7,4 триллиона рублей), а также юридические лица и другие участники рынка (2,2 триллиона рублей).

Совокупные обороты профессиональных участников валютного рынка в апреле–июне 2020 года составили 240,1 триллиона рублей, что является минимальным значением за последние годы.

С апреля по июнь в России действовали наиболее серьезные ограничения из-за распространения коронавируса.

В июле россияне начали активнее закрывать валютные депозиты. По итогам месяца вкладчики сняли со счетов 508,6 миллиона долларов, месяцем ранее — 332,1 миллиона.

Официальные курсы валют на выходные и понедельник, 31 августа: доллар — 74,64 рубля; евро — 88,75 рубля.