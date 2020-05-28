Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Согласно статистике Банка России, количество золота банков снизились на 4,6 тонны, до 73,4 тонны, что на 15% больше, чем было продано в марте. При этом они продолжают сокращать запасы на протяжении уже полугода, его стало меньше примерно на 17 тонн.

С поставками золота помог Минтранс. Ведомство способствовало запуску чартерных авиарейсов для доставки ценных грузов. Самолеты начали доставлять так золото с апреля.

Недавно правительство облегчило экспорт золота. Если раньше золотодобытчики получали разовые лицензии на его поставки за рубеж, то с указом главы правительства Михаила Мишустина золотодобытчики и аффинажные заводы уравнялись в экспортных правах с банками.